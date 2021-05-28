Больше половины казанцев отдают предпочтение российским товарам

Больше половины жителей Казани выбирают товары российского производства. При этом самыми популярными среди местной продукции являются продукты питания, ювелирные украшения, книги и одежда. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе AliExpress.



«Лидерами потребительских предпочтений россиян стали продукты питания (63%), кондитерские изделия (44%), книги (31%), ювелирные украшения (21%), одежда и обувь (20%). В Приволжском федеральном округе чаще, чем в среднем по стране, покупают российские конфеты и другие кондитерские изделия (50%) и товары народных промыслов (25%)», — отметили в пресс-службе.



При этом почти половина россиян (44% опрошенных) согласна, что государство должно поддерживать местных производителей. Но только 5% респондентов согласились купить более дорогой товар, если он произведен в России. При этом 13% опрошенных считают покупку преимущественно российских товаров проявлением любви к Родине.



Что касается различий между мужчинами и женщинами, то только 60% мужчин и 52% женщин при прочих равных выберут товары российского производства. Такая позиция характерна для большинства опрошенных старше 35 лет. Более молодое поколение — от 18 до 34 лет — ответили на этот вопрос отрицательно. Также среди молодежи больше тех, для кого страна изготовления товара не имеет значения.



По результатам опроса больше всего поклонников российских товаров проживают на Урале, в городах Приволжского и Сибирского федеральных окруов. Меньше всего — на Северо-западе России и Дальнем Востоке, подчеркнули в пресс-службе.