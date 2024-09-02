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«Больше первоклассников»: в школах Менделеевского района начали учиться 3619 детей
Сегодня торжественные линейки прошли в 20 школах Менделеевского района, учебный год начали 3619 детей. Для 315 юных менделеевцев школьный звонок прозвенел впервые в жизни. А 111 учеников начинают финальный учебный год, который станет определяющим в выборе профессии и дальнейшего жизненного пути.
Праздничную линейку в первой школе посетили глава района Радмир Беляев.
«В этом году первоклассников больше, чем в прошлом. И это радует», — отметил он.
«Дорогие учителя, ученики, студенты, от всей души поздравляю вас с началом учебного года! Пусть гранит науки всем дается легко и процесс обучения будет интересным и насыщенным! Уважаемые педагоги, желаю вам успехов, творческой энергии, вдохновения, а родителям — гордиться своими детьми и радоваться их победам», — пожелал он присутствующим на линейке педагогам, родителям и детям.
Также Беляев подчеркнул, что власти района будут стараться делать все, чтобы образовательный процесс был комфортным и продуктивным.
«В этом нам помогает успешная реализация в Менделеевске национального проекта „Образование“, федеральных и республиканских программ по ремонту и оснащению объектов образования, улучшению материально-технической базы детских садов и школ», — сказал руководитель района.
Радмир Беляев напомнил, что благодаря поддержке Президента РФ Владимира Путина и Правительства Республики Татарстан, а также химическому предприятию «Аммоний», удалось заложить фундамент развития образовательного кластера. Так, в Менделеевске был открыт химико-технологический лицей на базе третьей школы, татарская гимназия «Мирас», а далее менделеевцев ждет запуск химического колледжа.
Фото и видео: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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