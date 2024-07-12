«Больше не могу отсиживаться»: из Буинска отправили команду контрактников

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

Очередная группа контрактников из Буинского района сегодня отправилась в зону СВО. Сначала их ждет боевое слаживание на полигоне одной из воинских частей.

Бойцы приедут туда уже в полном обмундировании. Первый комплект формы подписавшие контракт с Минобороны бойцы получают сразу же на республиканском сборном пункте. Остальную амуницию, вооружение и все необходимое для выполнения боевых задач им выдадут уже в части.

Контрактник Марат из Тетюшского района говорит, что держать в руках оружие ему раньше не приходилось. «Срочку» молодой человек не служил, но всегда хотел быть военным. Решение пойти на СВО принял самостоятельно.

«Друзья у меня там. Все знаю не понаслышке. Поэтому решил — все, терпеть больше не могу, отсиживаться. Я там буду до победного. Пока это все не закончится, я оттуда не уйду. Победа будет за нами», — убежден Марат.

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

Контрактник Радик из деревни Малая Буинка на службу отправляется с большой гордостью, ведь защищать Родину – большая честь для него.

«Брат служил, недавно вернулся, вот и я решил последовать его примеру и отправиться на службу. С заключением контракта никаких проблем не возникло: все объяснили, отправили на медицинскую комиссию. Я буквально за три дня ее прошел, и вот я уже военный», — с гордостью говорит Радик.

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

В ближайшие месяцы им предстоит комплекс тренировочных мероприятий на учебном полигоне в одном из регионов России. После этого новобранцы будут определены в подразделения для выполнения поставленных задач.

«Военнослужащие направлены для прохождения службы в воинскую часть, где проходят интенсивную подготовку, обучение по направлению. Далее уже в составе подразделения убывают в зону СВО для выполнения специальных боевых задач», — пояснил инструктор пункта отбора на военную службу по контракту Буинского района Булат Сайфиуллин.

Перед отправкой новоиспеченные военнослужащие проходят короткий инструктаж. Закинув рюкзаки и сумки на плечи, контрактники садятся на свои места и выезжают к месту несения службы.

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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