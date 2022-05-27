Больше миллиона татарстанцев не прошли повторную вакцинацию

Вакцинацию от коронавируса первым компонентом прошли 2,5 млн татарстанцев. Вторым компонентом привились 2,2 млн человек. При этом больше миллиона из них не прошли ревакцинацию. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель министра здравоохранения Владимир Жаворонков.

«Несмотря на то, что сейчас ситуация более или менее стабильная, мы не должны снижать своей бдительности. Безусловно, вопрос вакцинации продолжает быть актуальным», – отметил спикер.

Жаворонков подчеркнул, что особенное внимание прохождению вакцинации и ревакцинации должны обратить граждане старше 60 лет, поскольку именно в этом возрасте люди болеют тяжелыми формами ковида, что зачастую приводит к летальному исходу.