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Ру Тат
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Здоровье
27 мая 2022  10:35
Алина Файзрахманова

Больше миллиона татарстанцев не прошли повторную вакцинацию

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Вакцинацию от коронавируса первым компонентом прошли 2,5 млн татарстанцев. Вторым компонентом привились 2,2 млн человек. При этом больше миллиона из них не прошли ревакцинацию. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель министра здравоохранения Владимир Жаворонков.

«Несмотря на то, что сейчас ситуация более или менее стабильная, мы не должны снижать своей бдительности. Безусловно, вопрос вакцинации продолжает быть актуальным», – отметил спикер.

Жаворонков подчеркнул, что особенное внимание прохождению вакцинации и ревакцинации должны обратить граждане старше 60 лет, поскольку именно в этом возрасте люди болеют тяжелыми формами ковида, что зачастую приводит к летальному исходу.

#коронавирус #массовая вакцинация
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