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Ру Тат
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9 июня 2021  09:38
Павел Климчак

Больше миллиона рублей взыскали налоговики с водителей-должников за неделю рейда в РТ

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Всего с начала года налоговики Татарстана совместно с сотрудниками ГИБДД задержали 241 автомобиль должников, как рассказали в пресс-службе УФНС России по РТ.

На прошедшей неделе во время совместного рейда с судебными приставами и автоинспекторами сотрудники налоговой остановили 33 машины неплательщиков. Большая часть из них погасила свои долги на месте на общую сумму в 1,1 млн рублей.

Тем не менее один из автолюбителей решил не оплачивать задолженность в 54 тысячи рублей. Его машину отправили на спецстоянку. Еще один водитель выплатил долг лишь частично.

Чтобы избежать подобных ситуаций, УФНС России по РТ рекомендует татарстанцам проверять наличие задолженностей на сайте ФНС России, на портале Госуслуг или при обращении лично в офис МФЦ «Мои документы».

#налоговая инспекция #задолженность
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