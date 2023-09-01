Больше международных экспертов и молодежи: в Казани договорились усилить ТНГФ

На Татарстанский нефтегазохимический форум планируют привлекать привлечь больше экспертов, в том числе международных, и молодежи. Усилить работу в этом направлении планируют Ассоциация «Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета» и «Казань Экспо», подписавшие на полях форума соглашение о сотрудничестве.

Подписание документа говорит о признании статуса международного выставочного центра, значимости форума и выставки TatOilExpo. Ожидается, что совместные усилия позволят привлечь к участию в событии новых экспонентов, почетных гостей и партнеров, а также уделить больше внимания молодежной политике.

«Думаю, студенческое движение будет восполнять как форумную, так и выставочную часть, и в последующем найдёт отражение при подготовке новых кадров, — полагает генеральный директор АНО «Казань Экспо» Роберт Миннегалиев. — Новое поколение будущих технологов и учёных уже сегодня может быть полезно в проведении деловой программы форума и организации выставки».