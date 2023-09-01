Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Больше международных экспертов и молодежи: в Казани договорились усилить ТНГФ
На Татарстанский нефтегазохимический форум планируют привлекать привлечь больше экспертов, в том числе международных, и молодежи. Усилить работу в этом направлении планируют Ассоциация «Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета» и «Казань Экспо», подписавшие на полях форума соглашение о сотрудничестве.
Подписание документа говорит о признании статуса международного выставочного центра, значимости форума и выставки TatOilExpo. Ожидается, что совместные усилия позволят привлечь к участию в событии новых экспонентов, почетных гостей и партнеров, а также уделить больше внимания молодежной политике.
«Думаю, студенческое движение будет восполнять как форумную, так и выставочную часть, и в последующем найдёт отражение при подготовке новых кадров, — полагает генеральный директор АНО «Казань Экспо» Роберт Миннегалиев. — Новое поколение будущих технологов и учёных уже сегодня может быть полезно в проведении деловой программы форума и организации выставки».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»