Больше двух лет в колонии проведет жительница РТ, которая оставила сына на ночь на морозе

В Алексеевском районном суде вынесли приговор 22-летней жительнице республики, которая 13 января оставила полуторогодовалого сына на ночь на морозе в сарае. Женщину признали виновной по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему» и «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей» и назначили наказание в виде 2 лет и 2 месяцев в колонии общего режима.

В суде женщина уверяла, что не собиралась убивать детей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 13 января пьяная 22-летняя жительница села Куркуль решила переночевать с маленькими детьми в неотапливаемом сарае. Ночью женщина с четырехлетней дочкой ушли в дом, а полуторогодовалого малыша она оставила в сарае.

Мальчика с утра обнаружила бабушка. Ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в ДРКБ. Его старшую сестру также госпитализировали.

По факту произошедшего начата прокурорская проверка. Нерадивую мать арестовали и позже лишили родительских прав.

Изначально женщине были предъявлены обвинения по статьям «Покушение на убийство малолетнего» и «Оставление в опасности».