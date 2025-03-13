Больше чем тренер: Зинэтуле Билялетдинову исполнилось 70 лет, а его величие вне возраста

Зинэтуле Билялетдинове сегодня исполнилось 70 лет. Вместе с казанским клубом он трижды становился обладателем Кубка Гагарина, а со сборной России брал чемпионат мира в 2012 году. Как Билялетдинов спасал «Ак Барс» после провала Олега Знарка и воспитывал главную звезду НХЛ XXI века Александра Овечкина - в праздничном материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Довел команду до финала Кубка Гагарина в 68 лет

«Немалый путь своей жизни уже прошел. Но стараюсь не смотреть на свой возраст, хотя понимаю, конечно, что уже не такой молодой, каким был раньше (смеется). В целом, многое было сделано. И в спортивной карьере, и в тренерской работе. Я считаю, что все было неплохо и что-то я сделал для хоккея», – вспоминал на днях свои прошедшие и насыщенные хоккейными событиями года Зинэтула Хайдярович в интервью нашему изданию.

Билялетдинову – 70 лет. Великой фигуре в истории Татарстанского спорта пошел восьмой десяток. А ведь совсем еще недавно Зинэтула Хайдярович стоял на тренерском мостике «Ак Барса» в элегантном красивом костюме. Завершил свой наставнический путь Билялетдинов, вероятно, не так как хотел, вылетев в прошлом году уже в первом раунде от «Автомобилиста».

Однако в публичных высказываниях никогда не жалел о пройденном пути, принимая все, что было в его тренерской карьере – и взлеты, и падения. Чего у Билялетдинова было не отнять, так это исключительной верности и любви к хоккею.

Даже в солидном возрасте он не прекращал заниматься желанным делом. Работал, пока имел силы. В тяжелейшие времена для Ак Барса», зимой 2022 года, когда команду покинул прежний тренер Олег Знарок, именно Билялетдинов оказался тем спасательным кругом, который вытащил клуб из пучины поражений.

За короткий срок Зинэтула Хайдярович привел «барсов» к первому месту в регулярном чемпионате, а чуть позже довел команду до финала Кубка Гагарина. В 68 лет! Если бы не досадное поражение от ЦСКА в седьмом матче серии, Билялетдинов явил бы абсолютное торжество своей тренерской фигуры.

Мировая звезда НХЛ в XXI веке Александр Овечкин оперился под чутким надзором Билялетдинова

С большим нетерпением вся хоккейная общественность ожидает того дня, когда Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки. До умопомрачительного достижения форварду «Вашингтона» остается менее 10 шайб, а по прогнозам западных аналитиков Овечкин установит новый вечный рекорд уже в середине апреля.

Без доли сомнений, капитан «Вашингтона» является самой значимой фигурой мирового хоккея первого тридцатилетия. А ведь когда-то именно Зинэтула Билялетдинов воспитывал юного Александра Овечкина. Как признавался сам хоккеист в многочисленных интервью, прославленному тренеру он обязан большинством своих успехов.

Билялетдинов в московском «Динамо» видел становление Овечкина и как недосягаемого в будущем хоккеиста, и как уверенной, в здоровом смысле амбициозной, сильной личности. После взросления в стане «бело-голубых» Овечкин отправился в «Вашингтон», став центральной фигурой команды на десятилетия.

Ови олицетворяет «столичных», а его хоккейное наследие настолько велико, что это признает даже действующий президент США Дональд Трамп.

У Зинэтулы Билялетдинова практически нет скепсиса относительно того, побьет ли в этом сезоне Александр Овечкин рекорд Гретцки. Прекрасно зная до мелочей характер хоккеиста, тренер отмечает, насколько форвард «Вашингтона» близок к этому событию.

«Саша понимает, куда идет, и знает, как это делать. Надеюсь, что побьет рекорд уже в этом году. Игр еще достаточно. Все в его руках, будем надеяться, что он это сделает. Он человек, который и в молодости проявлял свою любовь и преданность хоккею, с огромным желанием тренировался и играл. По нему и тогда было видно, что он хороший игрок», – признался Билялетдинов.

Для каждого поклонника хоккея Билялетдинов велик по-своему

Имя Зинэтулы Билялетдинова уже давно вошло в золотой фонд российского хоккея. Трудно описать словами, лицом какой величины является он для нашего спорта. Для каждого поклонника российского хоккея Билялетдинов велик по-своему.

Для кого-то Зинэтула Хайдярович – это совершенно уникальный стиль хоккея с излюбленным взглядом на оборону. Команды под руководством Билялетдинова вбирали в себя лучшие подготовки по канонам советского хоккея. Игроки могли вытворять на льду, на первый взгляд, простые вещи. Но через системную организованность, дисциплинированность и исполнительность добиваться больших результатов и побед.

Фраза «Только честный труд» давным-давно стала олицетворением самого Билялетдинова. А его хоккейная философия до сих пор находит прямое отражение сразу в нескольких командах КХЛ.

Для подавляющего количества фанатов хоккея Зинэтула Билялетдинов являет собой образ победы. Ни один тренер в КХЛ не добивался трех побед с одним клубом в Кубке Гагарина. В этом отношении легендарный наставник в истории «Ак Барса» также уникальный специалист.

Менялись тенденции хоккея, поколения игроков, но Зинэтула Хайдярович магическим образом постоянно ассоциировался с умением правильно подготовить команду к главной стадии сезона – плей-оффу. Ни один тренер в истории КХЛ не может похвастаться пятью финалами в плей-офф Кубка Гагарина.

Помимо всего, Билялетдинову удалось изрядно поработать и со сборной Россией. В 2012 году под его руководством в Финляндии национальная команда стала чемпионом мира, обыграв словаков в финале (6:2). Но потом случилась та самая домашняя Олимпиада в Сочи (2014 год), испортившая впечатление о работы Зинэтулы Хайдяровича в сборной.

Вместе с тем, он никогда не унывал и отдавал всего себя любимой игре. А в жизни был учтивым, обходительным и добросовестным человеком. За простоту Билялетдинова его все и любили: будь то игроки, персонал клуба, журналисты или болельщики.

фото на анонсе: ak-bars.ru