«Больше, чем профессия»: Минниханов поздравил педагогов с Днем учителя

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Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил педагогов и ветеранов педагогического труда с их профессиональным праздником. Телеграмма появилась на сайте руководителя республики.

«Работа учителя наполнена глубоким духовным содержанием, она требует беззаветной преданности делу, полной отдачи сил, доброты, мудрости, невероятного терпения и человеколюбия. Учитель — это больше, чем профессия, это призвание!» — сказал Минниханов.

По его словам, признанием роли педагога в жизни человека и их особого статуса стало объявление 2023-го в России Годом педагога и наставника.

Раис РТ отметил, что совершенствование образовательной системы является приоритетом государственной политики, поскольку именно педагоги формируют духовную основу нации и идеал будущего.

«Педагогическая школа Республики Татарстан пользуется неоспоримым авторитетом в РФ и в этом заслуга и вклад каждого из вас! Особая роль в формировании славных традиций, методической базы татарстанского образования принадлежит ветеранам педагогического труда, многие из них и по сей день в строю в роли Наставников молодого поколения Учителей», — сказал руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что День учителя является ещё одной возможностью сказать теплые слова признательности, благодарности каждому педагогу и наставнику, которые оказали влияние на наше развитие, тем, кто помог нам определиться с будущей профессией, учил быть добрым и смелым, отзывчивым и ответственным, честным и совестливым, тем, кто посвятил себя образованию, а значит Служению на благо общества.

В своем Послании к Федеральному Собранию в 2023 году Президент России Владимир Путин подчеркнул: «Учитель, преподаватель прямо участвует в строительстве будущего страны, и важно повысить общественную значимость учительского труда, чтобы родители больше говорили своим детям о благодарности к учителю, а учителя – об уважении и любви к родителям».