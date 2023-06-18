Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Больше чем профессиональный праздник»: Путин поздравил россиян с Днем медработника
День медицинского работника — профессиональный праздник докторов, фельдшеров, медсестер, нянечек и других специалистов. Признание и уважение к их труду в этот день высказывают миллионы россиян, отметил Президент РФ Владимир Путин.
«Такое высокое признание деятельности медицинских работников всегда было в нашем обществе, но в тяжелейший период эпидемии коронавирусной инфекции мы все намного более полно, глубоко осознали, насколько значима эта профессия, какой самоотверженности требует труд медиков, сколько нужно стойкости и милосердия, чтобы спасти, выходить, вылечить больных», — подчеркнул в видеопоздравлении глава государства.
Отдельно он упомянул специалистов, находящихся в зоне спецоперации, а также медработников Донбасса и Новороссии, которые с риском для жизни спасают раненых.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»