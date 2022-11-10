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Транспорт
10 ноября 2022  22:48

Больше чем на полгода в Казани ограничат движение по улице Горького

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До 1 июня 2023 года в Казани вводится ограничение проезда по улице Горького. В этот период здесь будут проводиться работы на территории памятника архитектуры XIX века — в доме Л.В. Кекина (здании номеров «Волга»). Об этом сообщается в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Ограничение движения затронет участок дороги, расположенный рядом с домом №3. 

Дом Кекина (здание номеров «Волга») был построен в 1903–1905 годах по проекту архитектора Христофора Пашковского. Он принадлежал ростовскому купцу Леонтию Владимировичу Кекину, как и более известное здание №8 по улице Горького, возведенное в те же годы архитектором Генрихом Рушем.

#ограничение движения
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