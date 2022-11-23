Больше чем на полгода ограничат проезд по двум улицам в Приволжском районе Казани

С 25 ноября в Казани частично перекроют проезд по улицам Поперечно-Отарской и Южно-Промышленной. Шесть этапов ограничений, как сообщили в мэрии столицы РТ, продлятся в общей сложности более полугода — до конца июня 2023-го.

В это время здесь будет строиться напорная канализация с насосной станцией для территории проекта планировки «Березовая роща» и микрорайона М-14 Приволжского района города.

Частичное закрытие проезжей части распространится на такие участки улиц:

— ул.Поперечно-Отарская в районе дома № 2 — с 25 ноября по 10 марта 2023 года;

— ул.Южно-Промышленная в районе здания № 1б — с 1 декабря по 20 февраля 2023 года, а затем с 21 февраля по 10 мая 2023 года;

— ул.Южно-Промышленная рядом со зданием № 8а — с 1 марта по 20 июня 2023 года;

— ул.Южно-Промышленная в районе здания № 3 корп.1 — с 21 марта по 20 июня 2023 года;

— ул.Южно-Промышленная рядом со зданием № 5 — с 1 мая по 20 июня 2023 года.