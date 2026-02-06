«Больше, чем фестиваль»: Дмитрий Туманов о проекте «Наше время – Безнен заман»

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Генеральный продюсер фестиваля «Наше время – Безнен заман» Дмитрий Туманов, выступая на VIII Слете творческой молодежи в МЦ «Волга», заявил, что проект перерос в масштабное движение, уникальное для России.

«Это великое движение, которое вместе с "Созвездием" находится под эгидой ЮНЕСКО. Это говорит о том, что оно является нематериальным духовным наследием Российской Федерации», – подчеркнул Туманов.

Он отметил, что такая высокая оценка обязывает все ветви государственной власти поддерживать, охранять и сохранять это начинание. По его словам, «Безнен заман» – это ответ на годы «идеологии меркантилизма и потребительства», когда «человек труда не ценился». Фестиваль же возвращает духовные запросы.

«Когда человек создает художественный образ, он становится подобен всевышнему своей красотой. Эти люди, занимаясь под руководством выдающихся мастеров, светятся. Их счастье, культура и нравственность – это оплот наших побед», – заявил Туманов.

Он подтвердил курс на опору на собственные культурные силы, процитировав руководство республики: «Не надо приглашать артистов из Москвы. У нас есть «Безнен заман» и «Созвездие-Йолдызлык».

Заглядывая в будущее, Туманов поделился амбициозной мечтой: увидеть гала-концерт фестиваля на сцене Карнеги-холл, где в зале будут сидеть мировые лидеры, а на сцене – «великая многонациональная, прежде всего татарская культура».

«Я уверен, такой концерт прекратил бы войну», – заключил он.