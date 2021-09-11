news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
11 сентября 2021  11:53
Полина Шевчук

Больше 9 лет за решеткой проведет татарстанец, пойманный с синтетикой в машине

news_top_970_100

40-летнего жителя Казани поймали на трассе Казань – Йошкар-Ола еще в середине мая. В машине казанца было обнаружено свыше 250 г синтетического наркотика.

Выйти на след наркокурьера удалось благодаря разработке сотрудников УФСБ России по РТ.

На днях мужчина выслушал свой приговор. Его признали виновным в незаконном приобретении , изготовлении и перевозке наркотических средств. Ближайшие 9 лет и 6 месяцев он проведёт в колонии строгого режима.

#наркотики #наркокурьер
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное