Больше 9 лет за решеткой проведет татарстанец, пойманный с синтетикой в машине

40-летнего жителя Казани поймали на трассе Казань – Йошкар-Ола еще в середине мая. В машине казанца было обнаружено свыше 250 г синтетического наркотика.

Выйти на след наркокурьера удалось благодаря разработке сотрудников УФСБ России по РТ.

На днях мужчина выслушал свой приговор. Его признали виновным в незаконном приобретении , изготовлении и перевозке наркотических средств. Ближайшие 9 лет и 6 месяцев он проведёт в колонии строгого режима.