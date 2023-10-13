Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Больше 800 тысяч татарстанцев привились против гриппа
Татарстанцы продолжают активно прививаться против гриппа. В этом году в планах охватить вакцинацией 60% жителей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.
«Число привитых превышает 800 тысяч. Та вакцина, которая есть, израсходована на 80%», – рассказал врач.
Однако уже на следующей неделе в Татарстан придет новая партия вакцин. Напомним, что в РТ прививают вакцинами «Совигрипп», она для взрослых, и «Ультрикс Квадри», предназначенной для беременных и детей.
«На сегодня у нас хорошо охвачены вакцинацией медицинские работники. И это очень правильно. На 100% план выполнен, то есть все медики от гриппа защищены», – добавила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
Работники образования на сегодня привиты на 70%. Остальные категории защищены от болезни на 30-50% от запланированного количества.
Дмитрий Лопушов добавил, что на следующей неделе планируется завершить вакцинацию беременных женщин. А также продолжается вакцинация в школах, садиках и детских поликлиниках.
«Бригады прививочные в школах работают по графику, поэтому если возникает вопрос “Почему до сих пор в нашу школу не пришла прививочная бригада”, имейте ввиду, она обязательно придет. График есть», – заключил он.
К тому же, больше 20 тысяч татарстанцев привились в мобильных пунктах по республике. Те пункты, которые работали в каретах скорой помощи на улицах, например, у станций казанского метро, сейчас закрыты из-за неблагоприятных погодных условий. А пункты в торговых центрах продолжают работать. Также можно прийти и сделать прививку в поликлинике.
А для того, чтобы привить рабочий коллектив, достаточно обратиться в поликлинку, если желающих привиться будет больше 10-15 человек, то медики приедут прямо на рабочее место и проведут вакцинацию.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»