Больше 800 тысяч татарстанцев привились против гриппа

Татарстанцы продолжают активно прививаться против гриппа. В этом году в планах охватить вакцинацией 60% жителей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Число привитых превышает 800 тысяч. Та вакцина, которая есть, израсходована на 80%», – рассказал врач.

Фото: © Владимир Васильев \ «Татар-информ»

Однако уже на следующей неделе в Татарстан придет новая партия вакцин. Напомним, что в РТ прививают вакцинами «Совигрипп», она для взрослых, и «Ультрикс Квадри», предназначенной для беременных и детей.

«На сегодня у нас хорошо охвачены вакцинацией медицинские работники. И это очень правильно. На 100% план выполнен, то есть все медики от гриппа защищены», – добавила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Работники образования на сегодня привиты на 70%. Остальные категории защищены от болезни на 30-50% от запланированного количества.

Дмитрий Лопушов добавил, что на следующей неделе планируется завершить вакцинацию беременных женщин. А также продолжается вакцинация в школах, садиках и детских поликлиниках.

«Бригады прививочные в школах работают по графику, поэтому если возникает вопрос “Почему до сих пор в нашу школу не пришла прививочная бригада”, имейте ввиду, она обязательно придет. График есть», – заключил он.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

К тому же, больше 20 тысяч татарстанцев привились в мобильных пунктах по республике. Те пункты, которые работали в каретах скорой помощи на улицах, например, у станций казанского метро, сейчас закрыты из-за неблагоприятных погодных условий. А пункты в торговых центрах продолжают работать. Также можно прийти и сделать прививку в поликлинике.

А для того, чтобы привить рабочий коллектив, достаточно обратиться в поликлинку, если желающих привиться будет больше 10-15 человек, то медики приедут прямо на рабочее место и проведут вакцинацию.