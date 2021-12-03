Более 685 тыс. жителей Татарстана привились от гриппа

В Татарстане вакцинацию против гриппа прошли более полумиллиона человек. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня привито порядка 18% населения, освоено 70% от поступивших доз. То есть привито на сегодня 685 144 человека», – отметила представитель санитарного ведомства.

По плану необходимо привить 2,3 млн жителей – 60% от всего населения.

В общей сложности двумя траншами в РТ пришло 998 850 доз вакцины против гриппа. Потребность республики в препарате удовлетворена только на 29%.

Любовь Авдонина призвала жителей Татарстана, которые еще не привились, позаботиться о своем здоровье и сделать вакцину против гриппа. Темп прививочной кампании сейчас недостаточно высок, подчеркнула она.

На сегодня в Татарстане зафиксировано 29 случаев гриппа, большая их часть – 14 случаев – за текущую неделю.