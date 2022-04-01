Больше 4 кг мефедрона пытался провести житель Подмосковья через Татарстан на Урал

В Набережных Челнах автоинспекторы остановили для проверки документов легковушку Volkswagen, за рулем которой находился 46-летний житель Наро-Фоминска.

При осмотре автомобиля на заднем сиденье была обнаружена сумка, а в ней – больше двух десятков свертков с пороком. Экспертиза установила, что в пакете 4318 г мефедрона, рассказли в пресс-службе МВД по РТ.

Как пояснил задержанный, он работает курьером интернет-магазина наркотиков. По указанию оператора, он забрал партию синтетики из Тульской области и вез ее в Екатеринбург, Челябинск и Магнитогорск, где должен был продать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

