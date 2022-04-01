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Ру Тат
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Происшествия
1 апреля 2022  11:13
Полина Шевчук

Больше 4 кг мефедрона пытался провести житель Подмосковья через Татарстан на Урал

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В Набережных Челнах автоинспекторы остановили для проверки документов легковушку Volkswagen, за рулем которой находился 46-летний житель Наро-Фоминска. 

При осмотре автомобиля на заднем сиденье была обнаружена сумка, а в ней – больше двух десятков свертков с пороком. Экспертиза установила, что в пакете 4318 г мефедрона, рассказли в пресс-службе МВД по РТ.

Как пояснил задержанный, он работает курьером интернет-магазина наркотиков. По указанию оператора, он забрал партию синтетики из Тульской области и вез ее в Екатеринбург, Челябинск и Магнитогорск, где должен был продать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
 

#синтетические наркотики #наркокурьеры #мефедрон
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