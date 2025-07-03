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Общество 3 июля 2025 13:52

Больше 250 жителей поселка под Казанью остались без газа из-за повреждения газопровода

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Сегодня утром в садовом товариществе «Овощник-3» поселка Новая Константиновка под Казанью из-за повреждения газопровода альтернативной частной газораспределительной компании остались без газа жители 264 частных домов.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе компании «Газпром трансгаз Казань», причиной инцидента стало проведение земляных работ дорожной организацией. Во время работ они повредили подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления.

В компании отметили, что поврежденный газопровод находится на балансе частной организации, которая не контролирует должным образом работы в охранной зоне газопровода.

«В результате отключен шкафной регуляторный пункт, 264 частных жилых дома остались без газа. Восстановление газоснабжения планируется после того, как виновник устранит повреждения», – объяснили в пресс-службе компании «Газпром трансгаз Казань».

#газоснабжение
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