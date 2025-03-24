Больше 200 тыс. иностранцев сдали биометрию, чтобы получить sim-карты

Более 200 тыс. иностранцев зарегистрировались с начала 2025 года в Единой биометрической системе, чтобы получить sim-карту. Причем 80% из числа зарегистрировавшихся – это жители стран ближнего зарубежья, пишет ТАСС.

По данным пресс-службы Центра биометрических технологий, всего прошли регистрацию в системе граждане более 100 стран - от Австралии до Японии. Причем показатель регистраций иностранцев сильно превысил значения аналогичного периода 2024 года.

Отметим, что при регистрации биометрических данных иностранцу не обязательно произносить последовательность цифр на русском языке: система фиксирует образец голоса независимо от языка пользователя.

На сегодняшний день разработчики стремятся упростить регистрационный путь пользователей. Так, оформить СНИЛС, создать подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуг» и зарегистрировать биометрию можно будет в рамках одного посещения центра обслуживания. Такие нововведения сократят время оформления sim-карт иностранцами.

С 1 января 2025 года иностранцы могут оформить sim-карту только после получения СНИЛС, создания подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуг» и регистрации биометрии в отделении банка. Sim-карты, полученные иностранными гражданами до 1 января 2025 года, необходимо переоформить по биометрии до 1 июля 2025 года. На одного иностранца нельзя оформить больше 10 sim-карт. Цель нововведений – борьба с «серыми» sim-картами, которыми пользуются аферисты.