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Ру Тат
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3 мая 2021  15:09
Эвелина Киселёва

Более 1,7 тыс. сотрудников МЧС России из Татарстана сделали прививку от Covid-19

Более 1,7 тыс. сотрудников МЧС России из Татарстана сделали прививку от Covid-19
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Сотрудники МЧС России по Татарстану продолжают вакцинацию против коронавируса Covid-19, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Всего на сегодняшний день в Татарстане прививку сделали более 1750 сотрудников и работников подразделений МЧС», — отметили в ведомстве.

Накануне выездная бригада медиков казанской поликлиники №20 приехала в Главное управление МЧС России по Республике Татарстан. Там от коронавируса привили всех желающих. Сделать инъекцию захотели разные сотрудники — от руководящего состава до рядовых служащих.

«Весь личный состав регионального МЧС прививается в добровольном порядке», — подчеркнули в Минздраве Татарстана.

На протяжении майских выходных и нерабочих дней прививочные пункты в поликлиниках Казани будут работать в установленные часы работы медучреждений. А мобильные пункты в торговых центрах «Мега» и «Парк Хаус» продолжают прививать желающих ежедневно с 10 до 20 часов.

вакцинация коронавирус
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