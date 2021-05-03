Более 1,7 тыс. сотрудников МЧС России из Татарстана сделали прививку от Covid-19

Сотрудники МЧС России по Татарстану продолжают вакцинацию против коронавируса Covid-19, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Всего на сегодняшний день в Татарстане прививку сделали более 1750 сотрудников и работников подразделений МЧС», — отметили в ведомстве.

Накануне выездная бригада медиков казанской поликлиники №20 приехала в Главное управление МЧС России по Республике Татарстан. Там от коронавируса привили всех желающих. Сделать инъекцию захотели разные сотрудники — от руководящего состава до рядовых служащих.

«Весь личный состав регионального МЧС прививается в добровольном порядке», — подчеркнули в Минздраве Татарстана.

На протяжении майских выходных и нерабочих дней прививочные пункты в поликлиниках Казани будут работать в установленные часы работы медучреждений. А мобильные пункты в торговых центрах «Мега» и «Парк Хаус» продолжают прививать желающих ежедневно с 10 до 20 часов.