Больше 134 тыс. школьников из РТ приняли участие в олимпиаде «Безопасные дороги»

Во Всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги» поучаствовали 134 тыс. 234 школьника республики. Напомним, мероприятие проходило на образовательной платформе «Учи.ру» с 24 сентября по 27 октября.

Как сообщает Миндортранс РТ, в заданиях акцентировали внимание на навыки безопасного поведения как на пешеходных переходах и в автотранспорте, так и при использовании СИМ — в 2023 году эти темы оказались самыми сложными для школьников.

Отмечается, что онлайн-состязание проводят пятый год подряд при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги». В 2024-м по всей России уровень своей дорожной грамотности благодаря участию в олимпиаде повысили порядка 5,5 млн школьников, что на 10% больше, чем в прошлом году. Всего же за 5 лет уровень своей дорожной грамотности уже повысили более 20,8 млн участников.

Организаторами мероприятия выступили Минтранс России, Госавтоинспекция МВД России, АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минпросвещения России и национального проекта «Безопасные качественные дороги».

фото: Минтранс РТ