«Лишь у 10% шанс на 10 лет жизни»: кардиолог о хронической сердечной недостаточности

Зульфия Ким: «Пятилетняя выживаемость пациентов с хронической сердечной недостаточностью может быть ниже, чем у пациентов с самыми распространенными формами рака»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Хроническая сердечная недостаточность – что это и почему она так опасна?

Известно, что сердце работает как насос, перегоняя кровь и насыщая ею органы и ткани. Но если в этой системе происходит сбой, страдает весь организм.

«Когда по каким-либо причинам страдает сократительная функция сердца, то есть "насос" работает недостаточно эффективно, сердце не может полноценно выбрасывать кровь для дальнейшей циркуляции и доставки кислорода и питательных веществ к органам и тканям. Если сердце уже не справляется с этой задачей, это называется хронической сердечной недостаточностью (ХСН)», — объяснила главный кардиолог Министерства здравоохранения РТ, заместитель главного врача седьмой больницы Казани Зульфия Ким, подводя итоги прошедшей недели профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Из-за хронической сердечной недостаточности происходит задержка жидкости в организме, так как кровь застаивается в органах и тканях, накапливаясь в полостях, например, в брюшной, плевральной или в области перикарда.

Сердце работает как насос, перегоняя кровь и насыщая ею органы и ткани. Но если в этой системе происходит сбой, страдает весь организм Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пять лет после диагноза живет половина, 10 лет – всего 10%

Недостаточность может привести к критическому нарушению жизнедеятельности сердца и серьезным нарушениям его ритма, что в свою очередь ведет к летальному исходу. Также страдают и другие органы: могут серьезно пострадать печень, почки, сосуды, причем изменения могут быть необратимыми, то есть органы могут перестать функционировать.

«Пятилетняя выживаемость пациентов с хронической сердечной недостаточностью может быть ниже, чем у пациентов с самыми распространенными формами рака», — констатировала врач в беседе с «Татар-информом».

Это происходит потому, что пациенты с ХСН обращаются поздно, когда уже появляется серьезная одышка и сильные отеки.

«После постановки диагноза через пять лет выживают 50% пациентов с ХСН, через 10 лет — только 10% таких больных. Это очень серьезная статистика», — подчеркнула Зульфия Ким.

Однако есть способы улучшить эту статистику. Главный кардиолог республики подчеркнула, что самое важное — заметить болезнь на раннем этапе или когда она только зарождается. Для этого необходимо регулярно проходить диспансеризацию.

Если диагноз ХСН уже поставлен, необходимо, во-первых, постоянно наблюдаться у врача — это называется диспансерным наблюдением. Врачи будут корректировать терапию и назначать современные лекарства, которые действительно продлевают жизнь пациенту.

Важно также, чтобы пациент соблюдал питьевой, двигательный и пищевой режим — доказано, что это снижает смертность. В этом помогают Школы пациентов, где людям рассказывают о диагнозе и контролируют их состояние — это второй важный фактор. Там готовы ответить на все вопросы людей с недостаточностью и объяснить правила, помогающие продлить жизнь. В Татарстане такие школы есть в крупных больницах.

В Татарстане создана четырехуровневая служба, оказывающая специализированную медицинскую помощь пациентам с ХСН:

Межрайонные амбулаторные кабинеты (21 кабинет) — работают там, где есть кардиологическое отделение. В них принимают терапевты или врачи общей практики, прошедшие специальное обучение, или кардиологи. Межрайонные стационарные центры — кардиологические отделения центральных районных больниц с необходимым оборудованием и кардиологами. Центры чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ-центры) — ведущие клиники Татарстана, где оказывают передовую помощь сложным пациентам. Больницы, где проводят трансплантацию сердца — это МКДЦ, а с недавнего времени и БСМП Набережных Челнов.

В Школах пациентов рассказывают о диагнозе и контролируют их состояние, объясняют правила, помогающие продлить жизнь Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Какие болезни приводят к ХСН?

Врачи называют хроническую сердечную недостаточность (ХСН) симптомокомплексом — набором проявлений, объединенных в одну болезнь.

«Болезнь проявляется одышкой при физической нагрузке, сначала при ходьбе, а по мере прогрессирования заболевания — даже в покое. При попытке принять горизонтальное положение одышка усиливается, и пациент вынужден присаживаться, получается "ванька-встанька"», — описала первый симптом Зульфия Ким.

Еще одно проявление ХСН — периферические отеки. Сначала появляются симметричные отеки на ногах, со временем они распространяются выше, затрагивая другие органы.

Зульфия Ким назвала болезни, которые могут вызывать хроническую сердечную недостаточность:

Гипертоническая болезнь , поражающая органы-мишени, в том числе сердце: из-за суженных сосудов и повышенного давления крови сердце изнашивается и хуже сокращается.

, поражающая органы-мишени, в том числе сердце: из-за суженных сосудов и повышенного давления крови сердце изнашивается и хуже сокращается. Сахарный диабет : колебания уровня сахара в крови поражают клетки сердца.

: колебания уровня сахара в крови поражают клетки сердца. Все варианты ишемической болезни сердца , например, перенесенные инфаркты, когда часть сердечной мышцы отмирает и замещается соединительной тканью, которая уже не сокращается.

, например, перенесенные инфаркты, когда часть сердечной мышцы отмирает и замещается соединительной тканью, которая уже не сокращается. Ишемическая кардиопатия : коронарные сосуды поражены атеросклерозом, из-за чего сердечные клетки недополучают кислород, в результате полости сердца расширяются, а сердечная стенка истончается.

: коронарные сосуды поражены атеросклерозом, из-за чего сердечные клетки недополучают кислород, в результате полости сердца расширяются, а сердечная стенка истончается. Любые клапанные пороки , в том числе врожденные.

, в том числе врожденные. Перенесенный инсульт .

. Хроническая обструктивная болезнь легких .

. Миокардиты — болезни сердца, вызванные инфекциями, вирусами или бактериями.

Повышенное давление наблюдается у 53% россиян, и если они не будут правильно лечиться, у них может развиться ХСН Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Перенес пересадку сердца в 27 лет из-за ХСН

Зульфия Ким поделилась случаем 27-летнего жителя Татарстана, у которого недостаточность развилась после миокардита, вызванного вирусной инфекцией. Началось с того, что у него накопилась жидкость в плевральной полости, и появилась сильная одышка. С этими симптомами он поступил в больницу, где исследования показали, что сократительная способность миокарда была снижена вдвое.

Врачи пытались лечить его без операций, назначив эффективные лекарства и наблюдая несколько месяцев, однако состояние пациента не улучшалось. Трижды его жизнь висела на волоске, но татарстанские медики спасали его. В итоге стало ясно, что одной терапией не обойтись, и парню пересадили сердце в Москве. Сейчас с ним все хорошо. Зульфия Ким рассказала, что недавно он приходил в седьмую больницу Казани навестить своих врачей.

Важно регулярно посещать врача, а также проходить диспансеризацию Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С недостаточностью живет примерно 7% населения

Достоверной статистики о количестве людей, живущих с недостаточностью в республике, нет, так как это симптомокомплекс. Часто пациенты с диабетом или гипертонией в медицинской статистике проходят по этим заболеваниям, хотя недостаточность у них также присутствует.

Главный кардиолог Татарстана добавила, что по популяционным исследованиям, хронической сердечной недостаточностью страдает около 6-7% населения.

По гипертонии статистика более точная: повышенное давление наблюдается у 53% россиян, и если они не будут правильно лечиться, у них может развиться ХСН. Поэтому при любых болезнях важно регулярно посещать врача, а также проходить диспансеризацию.

Чаще всего ХСН страдают люди старшего возраста, так как все болезни, приводящие к ней, встречаются у пожилых чаще. Однако нередки случаи проявления недостаточности даже в 30-40 лет, а иногда ею страдают с детства.

Зульфия Ким вспомнила случай, когда ХСН диагностировали сначала у одного ребенка в семье, затем сделали генетический тест и обнаружили ту же болезнь у второго ребенка. После этого проверили родителей и у отца нашли заболевание на ранней стадии, когда еще не было симптомов. Благодаря этому сразу начали терапию, тем самым спасли его жизнь.

Поэтому кардиолог подчеркнула, что лучше предупредить болезнь, чем потом лечить ее. Крайне важно регулярно проходить диспансеризацию.