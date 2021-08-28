«Большая тройка» презентовала стройкомпаниям Татарстана сервис по обращению с отходами

Электронный сервис «Обращение с отходами строительства и ремонта» презентовали предприятиям строительного комплекса Татарстана в Минэкологии РТ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Представители 25 предприятий строительного комплекса собрались на рабочем совещании по внедрению электронного сервиса. Сотрудники ООО „Большая Тройка“ представили автоматизированную информационную систему обращения с отходами строительства, сноса и грунтов. Данный электронный сервис является перспективным программным продуктом, призванным обеспечить внутриотраслевую кооперацию всех участников строительного рынка», — сказано в сообщении.

По словам разработчиков, сервис поможет оптимизировать систему экологического менеджмента при обращении с отходами строительства, а также обеспечит экономическую эффективность и прозрачность деятельности строительных компаний.

Пилотный проект по запуску автоматизированной информационной системы «Обращение с отходами строительства и ремонта» планируется реализовать в Татарстане в ходе заключенного на итоговой коллегии Минэкологии РТ соглашения о сотрудничестве между Правительством РТ и ООО «Большая Тройка».