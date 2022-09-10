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Ру Тат
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Происшествия
10 сентября 2022  23:40

Большая пробка образовалась вечером на трассе под Казанью из-за горящего автомобиля

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В шестом часу вечера на трассе Казань – Оренбург в Лаишевском районе Татарстана загорелся автомобиль. Из-за ЧП образовалась большая пробка. 

 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в процессе движения произошло возгорание в моторном отсеке «Ford Mondeo». В считанные минуты машина загорелась полностью. 19-летний водитель успел выскочить из салона горящего авто.

 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Машину потушили приехавшие пожарные. По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность в электроповодке, автомобиль полностью сгорел. К счастью, никто не пострадал. 

 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

 

#сгорел автомобиль #ГУ МЧС по РТ
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