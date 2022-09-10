Большая пробка образовалась вечером на трассе под Казанью из-за горящего автомобиля

В шестом часу вечера на трассе Казань – Оренбург в Лаишевском районе Татарстана загорелся автомобиль. Из-за ЧП образовалась большая пробка.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в процессе движения произошло возгорание в моторном отсеке «Ford Mondeo». В считанные минуты машина загорелась полностью. 19-летний водитель успел выскочить из салона горящего авто.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Машину потушили приехавшие пожарные. По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность в электроповодке, автомобиль полностью сгорел. К счастью, никто не пострадал.