Большая пробка образовалась вечером на трассе под Казанью из-за горящего автомобиля
В шестом часу вечера на трассе Казань – Оренбург в Лаишевском районе Татарстана загорелся автомобиль. Из-за ЧП образовалась большая пробка.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в процессе движения произошло возгорание в моторном отсеке «Ford Mondeo». В считанные минуты машина загорелась полностью. 19-летний водитель успел выскочить из салона горящего авто.
Машину потушили приехавшие пожарные. По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность в электроповодке, автомобиль полностью сгорел. К счастью, никто не пострадал.