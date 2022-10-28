«Большая ответственность»: в Нацмузее РТ девяти юным казанцам вручили паспорта

Девять юных жителей Казани, достигшие 14-летия, получили сегодня паспорта. Торжественное вручение главного документа гражданина Российской Федерации в стенах Национального музея Татарстана стало уже доброй традицией.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Паспорт – это тот документ, который будет сопровождать вас всю жизнь. В паспорте запишутся все этапы вашей жизни – это заключение брака, рождение детей, в паспорте также регистрируется ваша прописка. Пусть в вашем документе будет одна печать – одна печать о заключении брака, одна печать о регистрации, ведь в Татарстане родился, республике и пригодился», – рассказала заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова.

Она отметила, что вместе с волнительным моментом вступления во взрослую жизнь школьники, помимо самого документа, получают список новых прав и пунктов ответственности, в том числе административной и уголовной.

«Впереди у вас большой жизненный путь и, конечно, паспорт будет сопровождать вас на протяжении всей жизни, поэтому берегите его», – сказала Рыбакова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Также с поздравительной речью к собравшимся школьникам и родителям обратилась заместитель генерального директора по научно-исследовательской работе Нацмузея РТ Светлана Измайлова.

«Очень важно хранить традиции – общественные, государственные и семейные. Это ценно, ведь много остается в памяти человека – на протяжении всей жизни он хранит историю своей семьи и страны. Мы хотим, чтобы это событие было для вас памятным», – поделилась Измайлова.

Об истории главного документа страны рассказала заведующая научно-экспозиционным отделом Национального музея Татарстана Татьяна Чканова. Так, ребята узнали о том, как в Средние века возникло удостоверение личности, как выглядел паспорт в Российской империи и чем он отличался от документа советского времени. Также школьники посмотрели мультимедийную презентацию с архивами из фондов музея.

Завершилось памятное событие обзорной VR-экскурсией с полным погружением в Казань 1910 года. «Переходъ» –это проект детальной и исторически точной визуализации столицы республики 10-20-х годов XX века на основании более 3 000 архивных фотографий и сканирования современного города лидаром. В рабочую группу проекта вошли историки, археологи, реставраторы, специалисты по VR-программированию и визуалиции.