«Очень большая опасность потерять ребенка»: татарстанский врач об «омикроне» у беременных

Чем опасен «омикрон» для беременных? Как уберечь себя от болезни? Стоит ли вакцинироваться будущей маме? На эти и другие вопросы ИА «Татар-информ» ответила заведующая отделением патологии беременности ГАУЗ КМУ Светлана Губайдуллина.

Обратиться за медицинской помощью беременной нужно в первые пять дней, а лучше при появлении первых симптомов, когда вирус легче всего поддается лечению

Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Омикрон» может стать причиной потери ребенка

Говоря об «омикроне» у беременных, заведующая отделением патологии беременности клиники КГМУ Светлана Губайдуллина отметила, что они находятся в зоне риска. В ситуации угрозы распростарнения коронавирусной инфекции, уверена врач, женщина должна думать уже не только о себе, но и о своем будущем ребенке, ведь «омикрон», как и другие штаммы коронавируса, таит в себе много опасностей.

«Стоит отметить, что "омикрон" – лидер по распространению. Им заболевают очень многие. Он очень быстро распространяется, особенно в организованных коллективах, если не соблюдать меры предосторожности», – отметила Светлана Губайдуллина.

Однако «омикрон» менее агрессивный, чем штамм дельта. По словам гинеколога, новый штамм коронавируса может поражать легкие заболевшего меньше и болезни протекать значительно легче. Но поводов расслябляться будущим мамам нет.

«Коронавирусная инфекция вызывает повышенную свертываемость крови. А повышенная свертываемость крови может привести к тромбозу пуповины плода, что вызывает большую опасность потерять ребенка внутриутробно», – объяснила врач.

Светлана Губайдуллина рассказала, что несмотря на то, что «омикрон» переносится легче, будущим мамам он опасен не меньше, чем дельта-штамм Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Губайдуллина добавила, что несмотря на то, что «омикрон» переносится легче, будущим мамам он опасен не меньше, чем дельта-штамм. Он так же вызывает высокую температуру, что плохо сказывается на ребенке – он внутри, буквально «варится», и вызывает повышенную свертываемость крови.

Что делать беременной, если она заболела Омикроном?

Что делать беременной, если она заболела коронавирусной инфекцией, и не важно «омикрон» это или «дельта»? Нужно сразу же обратиться к врачу и лечь в больницу, настоятельно рекомендует врач. При этом не стоит затягивать с посещением врача, обратиться за медицинской помощью беременной нужно в первые пять дней, а лучше при появлении первых симптомов, когда вирус легче всего поддается лечению.

«Заболевшие беременные должны находиться под строгим контролем врачей, лучше всего стационарно, потому что контроль за состоянием плода должен быть ежедневным. Дети не заражаются коронавирусом внутриутробно, но опасность все-таки существует. Беременные, которые отказываются от госпитализации, – это очень плохо. Они очень сильно рискуют при "омикроне" уже не своей жизнью, а жизнью будущего ребенка», – отметила завотделением.

Заболевшие беременные должны находиться под строгим контролем врачей, лучше всего стационарно, потому что контроль за состоянием плода должен быть ежедневным Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Если будущая мама заболела коронавирусом накануне родов, в таком случае беременную отправят рожать в РКБ, где есть все условия для того, чтобы на свет появился здоровый малыш.

«В РКБ есть инфекционное отделение, которое способно принимать рожениц, заболевших коронавирусом. Там есть абсолютно все, для того чтобы благополучно принять роды», – резюмировала врач.

Вакцинация – самый эффективный способ защиты беременных

«Если дома "Омикроном" заболел кто-то из близких, значит им заболела вся семья. В сравнении с другим штаммом коронавируса, он гораздо контагиознее, причем в 20 раз. Он может попадать на слизистую глаз, а потом вместе со слезами проникать в организм человека», – отметила Губайдуллина.

Если будущей маме повезло и она не подхватила инфекцию, то в первую очередь, ей нужно изолироваться. Не стоит забывать и о других мерах предосторожности – надевать маску, респиратор, перчатки, чаще мыть руки и не трогать глаза. Также, по возможности нужно избегать общественных мест.

«Вакцинацию беременным нужно проходить обязательно. Также прививку от коронавируса стоит сделать и всему ее окружению» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Ну и главный и самый эффективный метод уберечь себя – вакцинация.

«Вакцинацию беременным нужно проходить обязательно. Также прививку от коронавируса стоит сделать и всему ее окружению. Прививка на сегодняшний день – самый эффективный способ защиты от коронавируса. Даже если человек заразится ковидом, то течение болезни пройдет гораздо легче», – сказала Губайдуллина.

Врач отметила, что вакцинация полезна и кормящим мамам. Выработанные после прививки антитела, вместе с грудным молоком попадают в организм малыша, тем самым защитив его от коронавирусной инфекции.

«Я не понимаю, почему люди боятся делать прививку. В вакцине "Спутник" вообще нет вируса. Поэтому, все дискуссии о прививках меня сильно удивляют – это не взгляд взрослого человека. Тем более, что появившийся "Омикрон" требует более сильно иммунитета, он же мутант, он же приспосабливается. Поэтому обаятельно нужно делать прививку и не пропускать срок ревакцинации», – обратилась к будущим мамам завотделением патологии беременных.