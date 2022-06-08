«Большая и очень сложная территория»: в Казани обсудили проект парка на Гаврилова

Первая встреча архитекторов будущего парка «Савиновский» по ул. Гаврилова в Казани с местными жителями прошла сегодня вечером в здании школы №113. Главными темами обсуждения, которые неоднократно поднимали местные жители, стали планируемая застройка жилого комплекса «Талони» компанией «ЮИТ», а также строительство детской больницы.

Фото: © Наталья Рыбакова/ ИА «Татар-информ»

«Сегодня мы собрали предпроектные обсуждения. Парк на ул. Гаврилова мы планировали начать проектировать с 2023 года. Сейчас проводим многочисленные исследования по мониторингу использования этой территории, экологической ситуации. Поступил запрос от местных жителей: „Расскажите, что у вас происходит“. Сегодня мы покажем, что успели изучить и исследовать, и дальше в очень плотной связке, как обычно, с желающими активными местными жителями будем проектировать, встречаться, разговаривать, рисовать, обсуждать», — сообщила журналистам до начала обсуждений заместитель главного архитектора города и начальник отдела разработки градо-экологического каркаса Института развития городов мэрии Казани Дарья Толовёнкова.

Она отметила, что создается рабочая команда на площадке города, куда приглашаются экологи, культурологи и другие эксперты, а также активисты из числа местных жителей. Проекты всех парков создаются в таком рабочем порядке.

«Мы так делаем все парки по программам „Комфортная городская среда РТ“ и „Парки и скверы“. Парк Гаврилова мы планируем проектировать именно в таком ключе, а так это большая, очень сложная территория. Слава Богу, нам удалось теперь ее сделать ООПТ (особо охраняемой природной территорией – прим. Т-и) с поддержкой руководства города, а также при поддержке жителей», — отметила она.

Толовенкова уточнила, что площадь особо охраняемой природной территории составляет 68 га, однако общая площадь проектируемой части, рассматриваемой под разработку рекреационной составляющей плюс связки с другими соседними парками, составляет около 78 га.

Руководитель Департамента архитектурных проектов Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина добавила, что парк на Гаврилова входит в Стратегию развития реки Казанки, которая была одобрена Президентом РТ Рустамом Миннихановым в 2019 году.

«В рамках развития стратегии на этот год запланировано берегоукрепление и благоустройство Голубых озёр. Этот проект мы увидим реализованным ближе к концу осени. Люди вовлечены во все предпроектные обсуждения, исследования, семинары. Все, что реализуется от первого истока Казанки — Голубых озер и до устья впадения в Волгу, — это живой и бесконечный процесс, который будет продолжаться много лет», — сказала она.

К проблемам, которые существуют на данной территории, спикеры отнесли бытовой мусор, костры и заезд автомобилей.

«Мы должны переучить людей пользоваться природными территориями более любя и бережно», — подчеркнула Толовенкова.

Однако присутствующих на встрече местных жителей волновали и другие проблемы. Они активно выступали против строительства жилых домов и больницы. Организаторы общественных обсуждений будущего парка на ул. Гаврилова обещали, что таких встреч с местными жителями будет столько, сколько будет выявлено проблем. Их частота также зависит от активности местных жителей, а люди здесь очень активные и болеющие за эту территорию, отметила Толовенкова.