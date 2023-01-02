Большая лужа стала причиной временной остановки движения трех маршрутов трамвая в Казани

В Казани из-за скопления талой воды на трамвайных путях на участке от остановки «Татмебельбыт» до остановки «Площадь Вахитова» временно остановлено движение трех трамвайных маршрутов, рассказали в пресс-службе МУП «Метроэлетротранс».

Временно от ж/д вокзала до улицы Глазунова не ходят трамваи маршрутов №3, №5 и №5а.

«На месте работают аварийные бригады, которыми проводятся работы по отводу и откачке воды», – пояснили в пресс-службе Управления.