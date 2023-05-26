«Большая и дружная семья»: Путин поздравил участников «Российской студвесны»

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам фестиваля «Российская студенческая весна». Подобные события, считает он, позволяют молодым людям ощутить себя частью большой и дружной семьи и расширить круг общения.

Отдельно глава государства отметил город, принимающий фестиваль. «Отрадно, что нынешний фестиваль принимает Пермь, отмечающая в этом году 300-летие. Гостеприимная столица Прикамья с ее уникальным разнообразием национальных традиций и культур на несколько дней станет центром студенческого творчества, объединив одаренную молодежь из многих регионов страны, в том числе из новых субъектов Федерации», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

В заключение Путин поблагодарил руководителей коллективов и молодежных делегаций фестиваля за поддержку воспитанников, помощь в достижении их целей.