Большая евразийская встреча в Казани: проблемы космоса и миротворчество

Главная тема заседаний – объединение усилий по запуску космических спутников зондирования земли и совместному развитию систем позиционирования. Но помимо этой части программы состоялся ряд встреч и подписаний разнообразных документов о сотрудничестве, в том числе с представителями деловых кругов Татарстана. Кроме того, казанский саммит глав правительств неожиданно способствовал миротворчеству – 28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, но в ходе встреч в Казани конфликт с участием вооруженных формирований был урегулирован.

Что такое Евразийский союз?

В марте 1994 года в Московском государственном университете имени Ломоносова Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые выступил с идеей формирования Евразийского союза на основе единого экономического пространства и совместной оборонной политики. По его словам, такой союз должен был строиться на иных, чем СНГ (образовано в 1991 году), принципах. Основу нового объединения должны составить наднациональные органы, призванные решать две ключевые задачи: формирование единого экономического пространства и обеспечение совместной оборонной политики.

Начали с единого экономического пространства, договорившись в 2010 году о создании Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. В декабре того же года было достигнуто соглашение о создании Евразийского экономического союза на базе Белоруссии, Казахстана и России.

С июля 2010 года на территории государств – членов Таможенного союза вступил в силу единый Таможенный кодекс, регулирующий перемещение товаров через границу Евразийского экономического союза (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России).

В 2011 году главы Белоруссии, Казахстана и России продолжили экономическую интеграцию территорий, утвердили ряд важных документов: Декларацию о Евразийской экономической интеграции, Договор о Евразийской экономической комиссии и Регламент работы Евразийской экономической комиссии.

С 1 января 2012 года на территории трех стран – участниц Таможенного союза ЕврАзЭС начало действовать Единое экономическое пространство, сформированное для более стабильного и эффективного развития экономик государств-участников. Единое экономическое пространство было основано на нормах и принципах Всемирной торговой организации и открыто для присоединения других государств.

В 2015 году в этот евразийский клуб вступили новые члены – Армения и Кыргызстан. В 2018 году у Евразийского союза появилась первая страна-наблюдатель – Молдавия, а в 2020 году наблюдателями стали Узбекистан и Куба.

Принцип «четырех свобод»

Что дает для стран-участниц членство в ЕврАзЭС? Единое экономическое пространство – это в первую очередь свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. То есть это не просто снятие таможенных формальностей, это необходимость формирования единых рынков.

Сам факт появления такого союза – это своеобразный ответ Евросоюзу как глобальному интеграционному образованию. ЕврАзЭС – попытка государств постсоветского пространства создать свое экономическое пространство, внутри которого были бы эти «четыре свободы». И хотя Евразийский союз – очень молодое объединение, первые успехи по экономической интеграции уже имеются. Простой пример: трудовым мигрантам из стран союза (Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия) не нужно оформлять патент на работу в РФ. Они приравнены в трудовых правах с гражданами России. Это демонстрирует принцип свободы перемещения рабочей силы.

Кроме этого, после принятия технического регламента Таможенного союза любой производитель стран ЕврАзЭС может выпускать товары по межгосударственным или любым национальным стандартам. Например, российское предприятие может производить продукцию по стандартам Белоруссии и продавать без дополнительного подтверждения соответствия.

Между странами-партнерами есть еще и нерешенные вопросы. Например, не создан единый финансовый регулятор, не выпущена единая валюта. Есть и вопросы в области торговли энергоносителями, особенно это заметно в отношениях Беларуси и РФ. Есть шероховатости в части торговли между участниками союза. Но интеграционному объединению еще мало лет, и в дальнейшем эти вопросы предполагается разрешить.

Клуб избранных не хуже Евросоюза

Проведение заседания Евразийского межправительственного совета в Казани 29 и 30 апреля – огромная честь для нашей республики. Такие заседания проводятся не реже двух раз в год. Они дают возможность собраться на одной площадке главам государств большого количества стран. Премьер-министры получают возможность напрямую решать не только вопросы евразийской интеграции, но и проблемы взаимных двусторонних отношений. Получается своего рода избранный клуб, на заседаниях которого можно обсуждать широкий круг вопросов внешней экономической политики.

Для организатора данного мероприятия помимо почетной миссии есть еще и огромное количество других преимуществ. Например, представители деловых кругов Татарстана имеют возможность прямого контакта и налаживания экономических связей с представителями Евразийского союза. Так, гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов и председатель правления НК «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев вчера поставили подписи под соглашением о намерениях развивать совместные проекты в сфере геологоразведки и разработки нефтяных месторождений. Также они подписали дорожную карту по производству бутадиена и его производных в Казахстане. Промышленное производство бутадиеновых каучуков планируется начать в Атырауской области в 2025 году на основе сырья компании ТОО «Тенгизшевройл». Мощность производства составит 186 тыс. тонн бутадиеновых каучуков и 170 тыс. тонн изобутана в год. Готовая продукция будет поставляться на строящийся шинный завод KamaTyresKZ в Карагандинской области (совместное предприятие «Татнефти» и группы «Аллюр»), а также в страны Европы, Россию, Китай и Турцию.

Кроме этого, была подписана комплексная программа экономического сотрудничества между Россией и Казахстаном до 2025 года, меморандум о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций, Фондом инвестиционного развития Казахстана и суверенным фондом ОАЭ «Мубадала» по вопросам финансирования проектов в Казахстане. Меморандум о сотрудничестве также был подписан между «Росгеологией», международным финансовым центром «Астана», национальной горнорудной компанией «Тау-Кен Самрук» и компанией «Казгеология». Ожидается подписание и других соглашений.

Миротворческая Казань

Встреча в Казани глав правительств государств постсоветского пространства неожиданно поспособствовала миротворчеству. 28 апреля обострилась ситуация на границе Киргизии и Таджикистана в результате конфликта между местными жителями из-за доступа к водным ресурсам. После нескольких стычек с применением огнестрельного оружия в этом районе начались столкновения между военными двух стран. При этом главы правительств Киргизии и Таджикистана в этот момент находились в Казани. Это дало возможность премьер-министрам оперативно встретиться и договориться о прекращении огня с 20:00 (17:00 мск) с отведением военных сил на места прежней дислокации.

Евразийский ГЛОНАСС

Главная повестка дня заседания Евразийского межправительственного совета в Казани – обсуждение межгосударственной программы «Интегрированная система государств – членов Евразийского экономического союза по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли».

Она предполагает объединение усилий стран по запуску космических спутников зондирования земли и совместному развитию систем позиционирования. Получается этакий единый евразийский ГЛОНАСС. На реализацию этой космической программы предусмотрено выделение более 28,9 млрд рублей, а финансировать проект будут государства ЕАЭС за счет своих национальных космических программ.

В последний раз заседание Евразийского межправительственного совета проводилось в феврале 2021 года на территории Казахстана, в Алма-Ате. Обсуждались вопросы развития внутреннего рынка товаров, таможенно-тарифного регулирования и реализации инновационных проектов.