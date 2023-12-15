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Большая доля россиян планирует потратить на новогоднее путешествие 30 тысяч рублей
Россияне огласили свой бюджет на путешествия в период новогодних каникул. Так, 38% граждан рассчитывают потратить 30-50 тысяч рублей на одного человека. Еще 18% опрошенных заложили в бюджете 50-100 тысяч рублей. Лишь 8% участников опроса смогут потратить на отдых больше 100 тысяч рублей, пишет газета «Известия».
Что касается направлений, то в топ попали Урал, Золотое кольцо, Санкт-Петербург, Москва, Северный Кавказ и Краснодарский край. Едущие отдыхать заграницу выбрали местом своего «пристанища» страны СНГ, Таиланд, Китай и Грузию.
При этом 93% планирующих отправиться в поездку выбрали для своего путешествия российские города и только 7% — зарубежные курорты. Интересно, что в целом по стране только 36% россиян запланировали свое путешествие на Новый год.
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