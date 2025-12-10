Большая доля госзакупок Татарстана приходится на строительство

Более 195 миллиардов рублей или 71% от общего объема госзакупок с начала года в Татарстане приходится на строительство. Такие данные сообщил сегодня председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Среди наиболее крупных проектов 2025 года выделяются извещения на выполнение строительно-монтажных и прочих работ стоимостью порядка 3,5 млрд рублей, опубликованные ГИСУ. Около 10% или почти 11 млрд рублей составили закупки лекарств и медицинских изделий. Еще 2,5% или чуть менее 7 млрд рублей приходится на продукцию обрабатывающих производств», – отметил он.

На закупки в сфере информационных технологий приходится 1,7% или более 4,5 млрд рублей.

Всего с начала года участниками системы госзакупок из Татарстана опубликованы извещения о закупках на общую сумму более 270 млрд рублей, заключены контракты на сумму 262 млрд рублей. Экономия бюджетных средств составила 5,3 млрд рублей.