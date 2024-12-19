Большая часть погибших в пожарах в прошлые новогодние праздники были пьяны

В прошлые новогодние праздники в Татарстане большинство погибших во время пожаров находились в алкогольном опьянении. Об этом сегодня на брифинге в «Татар-информе», посвященном введению в Республике Татарстан особого противопожарного режима, рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ Максим Трущин.

«Ежегодно обстановка с пожарами осложняется в праздничные новогодние дни, при этом в указанный период имеют место пожары с гибелью людей. В среднем ежегодно в новогодние дни количество пожаров, по сравнению с обычными днями, возрастает на 20 процентов, а гибель людей в них – на 50 процентов», – рассказал Максим Трущин.

В период с 30 декабря 2023 по 9 января 2024 в Республике Татарстан зарегистрировали 112 пожаров, на которых погибло пять человек, в том числе один ребенок, а травмы получили 13 человек.

«К сожалению, в период новогодних праздников мы не обходимся без гибели людей. Хотел бы отметить, что свою лепту вносят люди, которые находятся в алкогольном опьянении. Они теряют бдительность, и это приводит к трагедиям. Из пяти погибших человек в прошлом году четверо были пьяны», – добавил он.