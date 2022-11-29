Большая часть погибших на пожарах в Татарстане были пьяными

Примерно три четверти людей, которые погибли на пожарах в Татарстане в осенне-зимнем периоде, были пьяными в момент возгорания. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главного государственного инспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин.

Еще около 6% гибнут во сне, оставшиеся 14% – по иным причинам. Статистика показывает, что в большинстве случаев во время пожара погибают пенсионеры и безработные люди.

«Самые частые причины гибели людей при пожарах – это неосторожное обращение с огнем, нарушение правил использования электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности и поджоги. Больше 70% случаев гибели при пожаре составляет неосторожное обращение с огнем, 25% приходится на нарушение использования электрооборудования», – сообщил Максим Трущин.