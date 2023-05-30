Большая часть подростков-наркоманов в Татарстане живут в благополучных семьях

Подавляющее большинство подростков из Татарстана, которые решили попробовать наркотики, воспитываются в благополучных семьях. Об этом рассказала заведующая психологической лабораторией ГАУЗ «Республиканский клинический наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан» Лилия Зайцева.

«В социуме существует такой миф, что алкоголики и наркоманы появляются только в неблагополучных семьях. Это абсолютно не так. Подавляющее большинство — это финансово-благополучные семьи. В таких случаях, если заглянуть вглубь семейной системы, уже на первой консультации становится понятно, что это все не просто так. Если говорить про семью, то семья — это система, где каждый человек играет какую-то определенную роль, выполняет какую-то важную функцию. И если в семье появился зависимый, то это говорит о том, что семья, как система, находится в очень большой опасности», – рассказала Лилия Зайцева.

В психологически здоровой семье зависимые не появляются, подчеркнула она. Заведующая психологической лабораторией утверждает, что чаще всего зависимыми становятся люди с неудовлетворенной потребностью в любви и принятии.

«Любая форма зависимости — это извращенная форма удовлетворения потребности в любви и принятии. Времена идут, технологии меняются, но причина, по которой появляются наркотики и алкоголь в жизни людей остается той же», – рассказала Зайцева.

В случае, если вы столкнулись с проблемой наркотиков, можно обратиться к наркологу или психологу в поликлинику по месту жительства или в психологическую лабораторию Республиканского клинического наркологического диспансера, который находится по адресу: г. Казань, ул. Сеченова, 6.

В этой же клинике принимает детский нарколог Степан Криницкий.