Большаков: В послании Президент РТ уделил особое внимание мобилизации в разных сферах

Послание Президента Татарстана Рустама Минниханова в этом году особое. Большая его часть посвящена мобилизации в разных сферах. Такое мнение высказал доктор политических наук, профессор, завкафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков на заседании экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ.

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«Послание Президента РТ в этом году особое. В прошлом году мы видели, что в основном оно было посвящено социальным проблемам, их решению, качеству жизни людей, и это были в основном вещи, связанные с позитивом, с тем, как себя Республика Татарстан позиционирует вовне и что она решает внутри самой республики. И это региону очень часто удается. Но сегодня время особое, время, связанное с СВО, и это меняет планы у субъектов страны, и Татарстан тоже не стал исключением», — сказал он.

Спикер отметил, что из выступления, которое длилось около одного часа и 20 минут, Президент основное время уделил именно мобилизации, причем мобилизации в широком смысле, не только людей в зоне СВО, но и мобилизации в экономическом плане, в смысле решения социальных и управленческих проблем. Выступая, Президент Татарстана значительное внимание уделил экономике, подчеркнул Большаков.