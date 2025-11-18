Большаков призвал «скрывать» российское общество от пропаганды западных ценностей

Андрей Большаков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Представители Татарстана на площадке Экспертного клуба прокомментировали наблюдающийся в странах Запада кризис доверия к демократической системе управления и связанную с ним политическую нестабильность.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Андрей Большаков упомянул посвященный кризису доверия опрос компании Ipsos, который охватил около 10 тыс. респондентов в Соединенных Штатах, Великобритании и семи государствах Европейского Союза.

Наибольшее доверие к своей политической системе продемонстрировали жители Швеции, тогда как в США системе управления не доверяет 61% американцев. В Великобритании и Хорватии лишь по 23% доверяют деятельности своего правительства и других институтов. Большинство респондентов уверены, что демократические институции перестают выполнять свои функции и что это приведет к кризису западных стран, смене правительств, приходу к власти левых и правых радикалов, пересказал политолог результаты исследования.

«Думаю, что западный мир, с его превалированием неолиберальных ценностей, сам доведет себя до крайнего состояния и краха политического порядка. Это вопрос одного-двух десятилетий», – выразил уверенность Большаков.

В таком геополитическом контексте «российское общество должно быть открыто к международному сотрудничеству, однако связь с западными странами должна уменьшаться, особенно в сферах идеологии и политики», убежден он.

Завкафедрой КФУ предложил «скрывать» российское общество «от пропаганды западных ценностей», сославшись на пример Китая. Он признал, что победить мировые (западные) СМИ очень сложно, но, на его взгляд, социальные сети, методы народной дипломатии, культурные связи, предоставление гражданства РФ людям традиционных ценностей и ориентации «должны постепенно сыграть свою роль».

Рост экономики стран Азии, по оценке аналитика, приведет к превращению мира в многополярный. Вместе с тем необходимо сдерживание «западных стран в военных приготовлениях, что делает Россия на Украине, и в политике, которая не изменилась», добавил Большаков.

Член Общественной палаты РФ от РТ и советник председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова увидела в политической нестабильности ведущих государств Запада «результат не отдельных ошибок, а глубоких структурных проблем: роста социального неравенства, утраты политической легитимности и падения эффективности институтов».

«Западные элиты вместо честного анализа собственных провалов пытаются списать внутренние трудности на внешние факторы, годами используя Россию как универсальное объяснение любых неудач», – убеждена она.

По мнению общественницы, России в такой ситуации необходимо укреплять собственные государственные институты, повышать устойчивость информационного пространства и развивать международную коммуникацию на уровне науки, культуры и экспертных сообществ.

«Чем больше фактов о реальной России доступно мировой аудитории, тем меньше шансов для манипуляций и политически мотивированных интерпретаций», – уверена она.

Павлова добавила, что РФ следует отвечать на негативную риторику не «не риторикой, а устойчивостью и открытостью». На ее взгляд, именно это позволяет минимизировать внешнее давление на строну и формировать объективное представление о ней за рубежом.

Первый проректор и проректор по научной работе Казанского инновационного университета Игорь Бикеев усмотрел в жизни ведущих западных стран нарастающую потерю собственной идентичности и опоры на традиционные духовные ценности, а также крайне некрасивое поведение во внешних делах. В результате, на его взгляд, они теряют авторитет на международной арене, имеют серьезные (и притом нарастающие) экономические проблемы.

«Всё это не может не вызывать поляризацию политических взглядов и ожесточенность в их реализации. Не имея сил разобраться со своими внутренними проблемами, многие западные страны пытаются решать их за чужой счет, стремясь обманом и угрозами заставить весь остальной мир по-прежнему им подчиняться и, образно выражаясь, «платить дань», – заявил Бикеев, связав с этими процессами стремление вмешиваться во внутренние дела других стран, включая РФ.

Общественник призвал «ставить надежный заслон» попыткам вмешательства, «отсеивая и перекрывая <…> потоки лжи и манипуляций», а также «раскрывая глаза <…> согражданам на истинное положение дел и его действительные причины». Вместе с тем он выразил уверенность, что доносить точку зрения России для граждан стран Запада сейчас «крайне затруднительно» из-за противодействия ангажированных СМИ и блокировки ряда отечественных ресурсов.

В этих условиях Бикеев предложил идти путем наглядной агитации, транслируя собственное понимание через посещающих Россию иностранцев.

«Чем лучше будет у нас, чем успешнее будет наш многонациональный народ в достижении благих целей, тем сложнее будет прятать истину. Это работает. <…> Будем множить такие контакты», – подытожил он, напомнив о визите американского журналиста Такера Карлсона, взявшего интервью у Президента РФ Владимира Путина.