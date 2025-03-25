Большаков: Огромное значение для партийной системы России имеют события спецоперации

Андрей Большаков

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Представители Татарстана прокомментировали нынешнее состояние партийной системы России на площадке Экспертного клуба.

«Партийная система в нашей стране развивается вместе со всей политической системой России. Последние три года огромное значение для формирования партийной системы России имеют события СВО. Они консолидировали россиян. Внесли в повестку дня постоянную помощь фронту со стороны политических партий. Также партии оказывают гуманитарную помощь жителям новых регионов. Все политические партии в этой сфере деятельности проводят единую политику», – выразил уверенность заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Андрей Большаков.

По мнению политолога, консолидация общества во многом укрепила партийную систему, которая на сегодня в основном отражает «многочисленные интересы» россиян. Он уверен, что парламентские партии обеспечивают сегодня реализацию возможностей граждан голосовать за группу, которая в наибольшей степени соответствует приоритетам различных избирателей.

«2025 год – год подготовки к федеральным выборам в ГД РФ. «Единая Россия» будет стремится отстоять свое первенство среди российских политических партий. Сделать это будет нелегко, поскольку другие партии укрепляют свои позиции. В 2026 году предстоит битва КПРФ за вторую позицию в партийном спектре с ЛДПР. В последнее время усилились позиции «Новых людей», активно проявляет себя «Справедливая Россия». За последние несколько лет усилились региональные отделения политических партий. Однако в российских партийных проектах силен элемент левого и правого популизма. Что наверняка проявится и на выборах 2026 года», – заметил аналитик.

«Радикально оппозиционные партии полностью ушли из российской партийной системы. Голоса либералов скорее всего будут отданы партии «Новые люди», а у «Яблока» шансов не будет совсем. Думаю, что пять парламентских партий опять пройдут в ГД РФ, а остальные составят массовку. Хотя в целом в России существует более 30 партий. Представляется, что партии в 2025 году будут активничать в преддверии ЕДГ, но настоящую конкуренцию и агитацию мы увидим только в 2026 году. Там окончательно будет понятен партийный расклад в новой Государственной Думе. Однако фактор консолидации российского общества будет работать на этих выборах в полной мере, а тематика многогранного патриотизма будет важнейшей в данной кампании», – подытожил Большаков.

Первый проректор, проректор по научной работе Казанского инновационного университета, доктор юридических наук, профессор, эксперт Общественной палаты РТ Игорь Бикеев в свою очередь подчеркнул, что парламентские партии адаптировались под современные реалии. «Все они следуют курсу Президента России В. В. Путина и последовательно стоят на патриотических позициях. Каждая партия работает над решением актуальных задач страны <...>», – уверен он.

По мнению доктора юридических наук, политическое поле страны очистилось от тех, кто выполнял заказы извне. «Такие субъекты сами себя дискредитировали, стали откровенными маргиналами и изгоями», – выразил уверенность он.

«Партии обязательно работают со своими избирателями, если желают участвовать в политической жизни и обеспечить победу своих кандидатов на выборах. Мне более знакома деятельность «Единой России», чьим сторонником я являюсь. Ее народная программа сформирована «снизу вверх», на основе мнений и обращений граждан. Федеральные и региональные органы партии работают как единое целое, постоянно взаимодействуя», – убежден Бикеев.

Он добавил, что политическим партиям предстоит большая работа на новых территориях, ставших частью РФ после плебисцитов в 2022 году. «В каждом из них они ищут своего избирателя. Без активных отделений на местах партии не могут быть массовыми и получать широкую поддержку со стороны наших сограждан», – добавил преподаватель.

Доцент кафедры религиоведения КФУ и кандидат политических наук Зоя Силаева. член Российской ассоциации политических наук, заметила, что сейчас, на ее взгляд, партии объединены решением общих вопросов, которые были поставлены Президентом России и беспокоят людей на местах. При этом у большинства из них нет четкого осознания своей целевой аудитории, а борьба развертывается в основном за сомневающихся, добавила она.

«Однако конкуренция среди них сейчас разворачивается за привлечение в свои ряды новых лиц из числа героев, принимавших участие в СВО, многие из которых обладают способностью принимать нестандартные решения в кризисных ситуациях. Они узнаваемы, ими гордятся, им верят, на этом и будут играть политические партии, для которых обновление кадров является задачей номер один в предстоящей предвыборной кампании», – поделилась своим видением перспектив член ассоциации политологов.

«Радует, что среди депутатов Государственной Думы появляются еще и лица, обладающие профессиональным образованием, которые могут доносить и отстаивать региональные интересы на федеральном уровне, грамотно формулировать законодательные инициативы и доводить их до принятия законов в интересах общества. На смену политическим тяжеловесам приходят новые кадры, и хочется надеяться, что у них есть понимание специфики работы, а не просто стремление к власти», – подытожила Силаева.

«Тема развития партийной системы России крайне актуальна, особенно в свете предстоящих выборов в Государственную Думу. Как сторонник партии «Единая Россия», я хочу отметить, что партия последовательно следует политической линии Президента России Владимира Путина, направленной на создание динамичной и ответственной партийной системы, полностью отражающей запросы граждан. При этом Владимир Путин регулярно проводит встречи с представителями парламентских фракций, что подчеркивает его стремление к диалогу и обратной связи с гражданами. Это позволяет лучше понимать запросы общества и адаптировать политический курс», – заявила член Общественной палаты РФ от РТ Ольга Павлова.

По мнению общественницы, произошедшие в ходе пандемии коронавируса и в условиях специальной военной операции изменения требуют от законодателей особого внимания к интересам новых социальных групп, которые важно учитывать в законотворческой деятельности. «Та же «Единая Россия» активно работает над учетом интересов этих групп. Разрабатывает и принимает таргетированные законопроекты, настраивает прямую обратную связь. Это позволяет более точно определять приоритеты и эффективно решать возникающие проблемы», – заверила она.

«Развитие партийной системы России – это не только ответ на вызовы времени, но и возможность для депутатов быть ближе к гражданам и учитывать их интересы. Партийная система должна быть еще более открытой и прозрачной, а взаимодействие с гражданами – еще более эффективным. Необходимо продолжать развитие информационных технологий и инструментов для участия граждан в политической жизни. Важно также постоянно анализировать изменения в обществе и адаптировать подходы к работе с новыми социальными группами», – резюмировала Павлова.

Доцент кафедры международных отношений, мировой политики и дипломатии КФУ Евгения Храмова выразила уверенность, что «изменения в избирательное законодательство вносились планомерно, взвешенно и экспертно обосновано, поэтому влияние, которое они окажут на жизнедеятельность общества, будет соответствовать требованиям времени».

«Партийный ландшафт накануне выборов может носить рокировочный характер, но в целом сохранит свою историческую конфигурацию. И в этом случае партии должны будут очень постараться, чтобы ответить на основной электоральный запрос: социально-экономическую стабильность и устойчивость», – поделилась политолог пониманием ситуации.

«Основной контекст выборов в Госдуму, на мой взгляд, будет обусловлен появлением когорты новых лиц. Это плеяда выпускников новых кадровых программ, таких например, как «Время героев», – подвела итог Храмова.