Андрей Большаков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Представители Татарстана поделились впечатлениями от начала работы Государственной Думы ФС РФ IX созыва. О своих наблюдениях они рассказали на площадке Экспертного клуба.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Андрей Большаков констатировал, что новый состав Госдумы очень похож на предыдущий, хотя «Единая Россия», «Новые люди» и ЛДПР улучшили свои позиции, а КПРФ и «Справедливая Россия» – их несколько ухудшили. «Тектонических сдвигов не произошло, важно, чтобы данный состав ГД РФ обеспечил стабильность в принятии решений в период СВО», – выразил уверенность доктор политических наук.

Ученый привел некоторые статистические данные. Персонально состав нижней палаты Федерального Собрания обновился на 40,2%. Средний возраст депутатов составляет 53,9 года, 60 из них моложе 40 лет, что свидетельствует об омоложении. Статус участников или ветеранов специальной военной операции имеют 46 членов ГД. Депутатов-женщин стало больше – 81.

Большаков предположил, что Госдума нынешнего созыва будет активно заниматься законотворчеством, причем особое внимание будет уделяться инициативам по развитию российского технологического суверенитета, а также по обеспечению экономического развития страны и ее регионов.

Исследователь также напомнил, что Татарстан в Госдуме представляют члены трех фракций. «Можно надеться на то, что они активно будут лоббировать интересы машиностроения (авиастроения, автомобильного транспорта, кораблестроения), нефтедобычи и нефти переработки, сельского хозяйства (продажи зерна и удобрений на внешние рынки)», – добавил политолог.

Председатель Комитета Государственной Думы по контролю Олег Морозов, который работал во всех созывах нижней палаты парламента, отметил изменение характера задач, которые приходилась решать депутатам, от десятилетия к десятилетию.

«Сегодня задача – обеспечить суверенное развитие России. <...> новая Дума будет последовательно отстаивать суверенный курс страны. За этим стоят конкретные задачи: собственные технологии, сильная промышленность, развитие регионов, поддержка семей, военнослужащих и ветеранов. Здесь нужны и опыт парламентариев, и энергия новых коллег», – заявил парламентарий и выразил надежду, что избрание участников спецоперации усилит «патриотический характер парламента».

Член Общественной палаты РФ от РТ Ольга Павлова, сама работавшая в Госдуме одного из созывов, заметила, что «профессиональный профиль» нынешних депутатов уже виден. «Дума заметно обновилась, при этом сохранилась институциональная преемственность <...>. Для законодательной работы такое сочетание полезно, если новый опыт действительно будет влиять на содержание законов», – акцентировала она.

Общественница уточнила, что для нее главный критерий эффективности парламента – не количество внесенных инициатив, а их характер. «Закон должен быть адресным и предметным: отвечать на конкретную проблему, быть исполнимым и выдерживать проверку практикой в регионах. Не менее важен парламентский контроль: что происходит с принятым решением через полгода или год и действительно ли человек почувствовал результат», – выразила уверенность она.

В свою очередь первый проректор и проректор по научной работе Казанского инновационного университета Игорь Бикеев пожелал нынешним членам Государственной Думы принимать побольше стратегических решений, которые определяют будущее страны на десятилетия вперед, и поменьше тактических, направленных на оперативное решение выявленных проблем.

«Однако мир вступил в полосу некой турбулентности, которая требует и тех, и других. Пожелаем депутатам успехов в их деятельности в таких непростых условиях», – заметил доктор юридических наук. По его оценке, среди задач, которым предстоит заняться парламентариям, присутствует «вижу большой комплекс вопросов, связанных с СВО, обеспечением внешней и внутренней безопасности и обороноспособности страны».

Среди прочих первоочередных направлений Бикеев упомянул улучшение качества жизни россиян, правовое регулирование разработки и использования искусственного интеллекта, а также поддержку малого и среднего бизнеса.