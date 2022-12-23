Большаков о наименовании главы Татарстана: в период СВО нужен национальный консенсус

Решение по новому наименованию главы региона, предложенное депутатами Госсовета Татарстана, было ожидаемым. Это определенная унификация федерального и республиканского законодательства. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня ответственный секретарь Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ Андрей Большаков.

«Это момент, который ожидался, решение готовилось заранее. Теперь должность, которую занимает Рустам Минниханов, будет называться Главой республики. Мы знаем, что есть подобные унифицированные должности в других национальных республиках Российской Федерации. Ничего необычного и удивительного в этой процедуре нет», – сказал он.

Спикер добавил, что решение, предложенное депутатами, скорее всего, будет принято.

«Мы сейчас живем в условиях поддержки СВО, нужен общий национальный консенсус. Такая поддержка и нужна сегодня федеральному центру для единства страны», – подчеркнул Большаков.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что депутаты Госсовета Татарстана предложили новое наименование должности руководителя республики. Соответствующий законопроект, которым вносятся изменения в Конституцию Татарстана, рассматривают на 39-м заседании парламента республики. Предлагается внести изменение в наименование главы 2 и статью 89 Конституции РТ, согласно которым наименование должности высшего должностного лица Татарстана будет «Глава – Раис Республики Татарстан».