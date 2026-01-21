Большаков: модернизация Заинской ГРЭС целесообразна как «упреждающая мера»

Модернизация крупнейшей по мощности в Татарстане Заинской ГРЭС (принадлежит «Татэнерго») целесообразна как «упреждающая мера» на перспективу, заявил в интервью «Татар-информу» директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.

По его словам, «в последние годы стало очевидно, что в ЕЭС России растет аварийность генерирующего оборудования, прежде всего на паросиловых электростанциях». Одновременно в ряде регионов фиксируется устойчивый «структурный рост электропотребления». Например, в Татарстане по итогам 2025-го потребление электроэнергии выросло на 5,5% (по РФ в целом, для сравнения, сократилось на 1,1%).

В этих условиях, отметил Большаков, «не уверен, что вывод из эксплуатации крупных действующих мощностей с точки зрения надежности энергосистемы является оптимальным решением»: «Напротив, важнее было бы сохранить такие станции в работе, но в обновленном, более устойчивом и управляемом виде».

Это не история про то, что Заинская ГРЭС «сегодня плохо работает или не справляется с текущими задачами», подчеркнул директор РДУ Татарстана – станция «надежно выполняет свою функцию в составе энергосистемы в ее текущем техническом состоянии». Однако эта ГРЭС – «крупный узловой объект паросиловой генерации, который оказывает существенное влияние на режимы работы ЕЭС России, в том числе в межрегиональных перетоках и в покрытии пиковых нагрузок».

«А потому вопросы ее текущего функционирования, дальнейшей эксплуатации и развития нельзя рассматривать только в региональном разрезе и тем более только сквозь призму интересов собственника», – отметил Большаков.

«Учитывая, что электроэнергетика – инфраструктура инерционная и решения по обновлению генерации принимаются и реализуются с большим временным лагом, возможную модернизацию Заинской ГРЭС необходимо рассматривать не как улучшение текущих показателей, а как упреждающую меру, направленную на предотвращение возможного дефицита мощности в перспективе, на поддержание надежности и управляемости энергосистемы в условиях роста нагрузки и усложнения режимов», – добавил директор РДУ Татарстана.

