Большаков: Конституция Татарстана обеспечивает внутреннюю стабильность РТ

Андрей Большаков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Конституция Татарстана не только играет большую роль в парадипломатической сфере, но и обеспечивает стабильность внутри региона. Таким мнением с «Татар-информом» поделился доктор политических наук, профессор Казанского федерального университета Андрей Большаков.

«Сегодня Конституция Республики Татарстан важна не только в плане ее парадипломатической деятельности, она обеспечивает ее внутреннюю стабильность, основанную на межэтническом и межконфессиональном согласии, соблюдении прав и свобод человека. Конституция – это инструмент для социально-экономического развития Республики Татарстан и ее территорий», – заявил он.

По его словам, в принятии Конституции Татарстана в 1992 году велика была роль первого Президента Татарстана, а ныне Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева. «Модель Татарстана», принятая тогда, вызвала большой интерес и у других республик.

«Опыт „модели Татарстана“ пытались использовать у себя многие регионы и территории СНГ, где ситуация была напряженной и конфликтной. Подобный опыт пригодился Татарстану и в парадипломатической сфере далеко за пределами постсоветского пространства», – добавил собеседник агентства.