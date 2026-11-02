«Болото из русофобов в панике»: Плющев — о решении CAS по допуску России

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Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить сборные России к международным соревнованиям.

По словам Плющева, политическая ситуация постепенно разворачивается, и в последние месяцы стало чуть легче, однако жесткое решение Международного суда стало для него откровением — видимо, удалось задействовать правильные рычаги.

«Скажу так: удивлен! С 2022 года наши хоккейные власти потеряли много времени, но надо отдать должное министру спорта России Михаилу Дегтяреву, который меньше чем за год вопрос продавил. Понятно, что и политическая ситуация постепенно разворачивается, нам в последние месяцы стало чуть легче. Но все равно жёсткое решение Международного суда стало для меня откровением. Видимо, нам удалось задействовать правильные рычаги».

Он также объяснил, в чем жесткость этого решения.

«Нет никаких двусмысленных трактовок, все абсолютно четко. И самое главное – тем, кто будет противодействовать решению суда, грозят санкции. В том числе и ИИХФ. Именно поэтому все это болото из русофобов закопошилось. Оно не ожидало, что вся эта демагогия про безопасность, которой заретушировали исключительно политическую причину нашей дисквалификации, не сработает. И сейчас это болото в панике. Не думаю, что кто-то в России рассчитывал, что нам раскрутят красную дорожку. Вся борьба за возвращение на мировую арену только начинается. И это борьба не столько спортивных функционеров, сколько политиков», — цитирует Плющева Russia-Hockey.