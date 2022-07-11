Больной гангреной казанец попросил друга отрубить ему ногу, но тот его просто зарезал

Как полагает следствие, 44-летний бездомный несколько дней пил алкоголь в гостях у 53-летнего знакомого в квартире на улице 8 Марта в Казани. В один из дней хозяин дома пожаловался приятелю на то, что болеет гангреной, и попросил отрубить ему ногу.

Не найдя топора, бездомный зарезал ножом казанца и сбежал. В результате хозяин дома скончался, а злоумышленник через несколько дней сам сообщил в полицию о преступлении.

Возбуждено уголовное дело по статье за убийство, в скором времени задержанному изберут меру пресечения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.