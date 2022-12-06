Больницы Татарстана выиграли гранты на создание цифровых архивов

Победители республиканского конкурса «Лучший архив коммерческой организации» и «Лучший архив некоммерческой организации и органа публичной власти» из Татарстана на выигранные гранты оцифруют свои архивы, установят в помещениях пожарную сигнализацию и вентиляцию. Об этом сообщила сегодня председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова на брифинге в Доме Правительства РТ.

«С 2018 года в Татарстане проводятся республиканские конкурсы „Лучший архив коммерческой организации“ и „Лучший архив некоммерческой организации и органа публичной власти“. На конкурсы в этом году заявилась 51 организация — источник комплектования государственного и муниципальных архивов. На очную защиту проектов были допущены десять некоммерческих организаций, десять сельских поселений и пять коммерческих структур. Победителями стали 12 организаций», — проинформировала она.

Спикер отметила, что торжественное награждение победителей прошло в Кабинете Министров РТ, а после этого состоялось торжественное подписание соглашений.

«Президент Татарстана [Рустам Минниханов] вручил сертификаты на сумму 1 млн. рублей за первое место, 750 тыс. рублей за второе место и 500 тыс. рублей за третье место. Эти средства позволят установить пожарную сигнализацию, вентиляцию, покрасить стены и поставить стеллажи в архивах организаций», — подчеркнула Габдрахманова.

Проекты участников конкурса направлены на обеспечение нормативных условий хранения исторически важных и ценных документов, цифровую трансформацию архивов, создание электронного ресурса аналитической информации.

Так, проект Азнакаевской центральной районной больницы направлен на создание электронного архива, позволяющего более оперативно готовить материалы по запросам путем сокращения времени поиска документов. В Казанском педагогическом колледже будут созданы нормативные условия хранения архивных документов.

«Цифровое резервное хранение архивных дел, полная автоматизация процессов в результате интеграции с программным обеспечением архива, доступность информации в круглосуточном режиме, экономия времени, площадей, человеческих ресурсов будут достигнуты по итогам проекта Больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов», — привела пример председатель Госкомитета РТ по архивному делу.

Что же касается коммерческих организаций, то «Домкор Индустрия» проведет оцифровку особо ценных и часто используемых документов. На предприятии хранится техническая и историческая документация. «Заинский сахар» на деньги гранта проведет ремонт помещений архива. На заводе сохранились свидетельства о первой продукции и трудовых династиях. По итогам реализации проекта «Казметрострой» к 2024 году создаст цифровой архив, включающий 50% документов от общего их количества.