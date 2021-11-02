Больницы отчитались о поступлении нового медоборудования для борьбы с Covid-19

Больницы российских регионов отчитались о готовности к третьей волне коронавирусной инфекции. Восполнить нехватку оборудования койко-мест удалось благодаря своевременному поступлению техники от поставщиков. Как отмечают сотрудники медучреждений Татарстана, во вновь развернутых госпиталях есть все необходимое для приема больных Covid-19, в том числе с индийским штаммом.

Специалисты надеются: благодаря новому медоборудованию им удастся быстрее реагировать на экстренные ситуации и лечить пациентов более продуктивно.

Официальным дистрибьютором, организовавшим поставки жизненно важной техники в больницы, стала компания «Медэк Старз». Администрация маркетплейса сообщила о наличии новых аппаратов ИВЛ, мониторов пациента, рентгенографических комплексов и вспомогательного оборудования для поддержания жизни пациентов в критической ситуации. Перебоев с поставками медтехники не ожидается. Компания готова к продуктивной работе с медучреждениями всех регионов. В ассортименте можно также найти оборудование для лечения и диагностики других заболеваний, аппараты для личного пользования.

Напомним, что с начала эпидемии коронавируса многие больницы Татарстана и России в целом ощущали нехватку оборудования для жизнеобеспечения легких, пораженных вирусом. Основной причиной дефицита медицинской техники стал повышенный спрос со стороны медучреждений и частных клиентов. В настоящее время ситуация с поставками выглядит более стабильной.

Для здоровых жителей по-прежнему действуют пункты вакцинации. Сделать прививку можно в районных поликлиниках и крупных городских торговых центрах. Для людей, испытывающих трудности в самостоятельном передвижении, возможна вакцинация на дому. Гражданам, занятым в сфере услуг, необходимо пройти обязательную вакцинацию.