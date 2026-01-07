news_header_top
СВО 7 января 2026 10:32

Больницы и транспорт Львова попали под отключение электричества

С этой ночи во Львове в некоторые медицинские учреждения и на весь городской электротранспорт перестало поступать электричество. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Андрея Садового.

«Теперь аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы должны работать по графикам отключений. Это нонсенс!» – комментирует он ситуацию.

Он также добавил, что пытается связаться с Кабинетом министров Украины, чтобы добиться пересмотра решения.

Напомним, что с октября по всей Украине действуют продолжительные аварийные отключения электроэнергии, которые местные власти объясняют масштабными повреждениями инфраструктуры. Бесперебойно снабжаются светом лишь критически важные предприятия, список которых в декабре дополнительно сократился.

