Больницы и поликлиники без медика – стены и металл: Глава Минздрава РТ открыл День медика

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков открыл церемонию награждения республиканского конкурса «Врач года – Ак чэчэклэр», которым в Татарстане традиционно отмечают День медицинского работника.

«Уважаемые коллеги, в этом году здравоохранению республики исполняется 102 года. В этом зале присутствуют наши ветераны, давайте поприветствуем их стоя», – отметил Марат Садыков, после чего весь зал встал.

Перед здравоохранением Татарстана стоят сложные задачи, однако их преодолевает слаженно работающая система, которая существует в республике. В РТ ведется работа над реализацией национального проекта «Здравоохранение» и республиканских программ, причем очень успешно.

Марат Садыков подчеркнул, что в республике строятся и ремонтируются множество объектов здравоохранения, но без медика – это просто стены и металл. Министр подчеркнул значимость медицинских работников и поздравил их с наступающим профессиональным праздником.

Видеообращение с поздравлением направил и Министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«У нас впереди стоят новые задачи, нам необходимо сохранить здоровье тех, кто переболел новой коронавирусной инфекцией», – отметил он.

Федеральный министр также поздравил медиков с профессиональным праздником.