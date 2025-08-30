Больничные выплаты: как рассчитываются, и сколько можно получить в Татарстане

Фото: © «Татар-информ»

При ухудшении состояния здоровья татарстанцы имеют право уйти на больничный, который должен быть оплачен. Как оплачивается больничный лист, и на какую сумму могут рассчитывать жители Татарстана – в материале «Татар-информа».

Как рассчитывается выплата

Размер выплаты зависит от трудового стажа работника:

- если стаж более восьми лет — начисляется 100% среднего заработка;

- при стаже от пяти до восьми лет — 80%;

- при стаже менее пяти лет — 60%.

Средний доход рассчитывается исходя из заработка за два предыдущих года. Для расчётов в 2025 году учитываются доходы за 2023 и 2024 годы. При этом действует ограничение: в 2024 году в расчет можно брать не больше 2, 225 млн рублей, а за 2023 год — не выше 1,917 млн рублей.

Минимальный размер пособия в 2025 году составляет 22 440 рублей в месяц, а максимальный не может превышать 172 488,69 рубля.

Кто выплачивает больничный

Если работник сам заболел или получил травму, то за первые три дня отвечает работодатель, а оставшиеся дни оплачивает Соцфонд. В других ситуациях выплаты полностью осуществляет СФР.

Сроки перечислений

Пособие переводится после закрытия больничного листа и проведения расчётов. Перечисление должно быть произведено не позже чем через 10 рабочих дней после предоставления всех необходимых документов. В случае отказа работнику обязаны сообщить об этом в течение одного рабочего дня.