Больничные для самозанятых: выплаты в августе могут достигнуть 35 тыс. рублей

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Самозанятые россияне смогут получить первые выплаты по больничным уже в августе 2026 года. Максимальный размер пособия составит 35 тыс. рублей при условии, что страховой стаж составляет не менее восьми лет, а выбранный размер страхового покрытия – 50 тыс. рублей в месяц. Об этом ТАСС рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам эксперта, если самозанятый уплачивал добровольные страховые взносы более шести месяцев, но менее года, размер выплаты за полный месяц болезни будет зависеть от страхового стажа и выбранной страховой суммы.

При стаже восемь лет и более пособие составит 70% от страховой суммы с учетом корректировки по стажу – 24,5 тыс. или 35 тыс. рублей. При стаже от пяти до восьми лет выплата составит 19,6 тыс. или 28 тыс. рублей, а при стаже менее пяти лет – 14,7 тыс. или 21 тыс. рублей.

Балынин уточнил, что самозанятые, которые подали заявления на участие в программе в январе 2026 года и перечисляли страховые взносы с февраля по июль, смогут рассчитывать на первые выплаты уже в августе.

Возможность добровольно застраховаться на случай болезни или травмы появилась у самозанятых в январе 2026 года. Размер будущей выплаты зависит от выбранной страховой суммы – 35 тыс. или 50 тыс. рублей.

Тариф добровольного страхования составляет 3,84% от выбранной страховой суммы. При выборе покрытия в 35 тыс. рублей ежемесячный взнос составит 1 344 рубля, а при сумме 50 тыс. рублей – 1 920 рублей.

Эксперт отметил, что итоговый размер выплаты будет рассчитываться индивидуально и зависит от нескольких факторов, включая страховую сумму и продолжительность страхового стажа.